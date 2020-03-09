(كامكو إنفست) الكويتية: 266 مليار دولار خسائر بورصات الخليج أمس بسبب "كورونا" والنفط

أفادت شركة (كامكو إنفست) الكويتية للاستثمار بأن البورصات الخليجية منيت أمس بخسائر فادحة بلغت 266 مليار دولار؛ جراء اتساع رقعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لاتفاق حول تخفيض الإنتاج.

وأوضحت الشركة - في تقريرها الاقتصادي عن بورصات الخليج – أن السوق السعودي تصدر قائمة الخسائر بنسبة 89.9%؛ بعد أن خسر 10.5% من قيمته السوقية في جلسة واحدة، بواقع 238 مليار دولار، تلاه السوق الكويتي في المرتبة الثانية؛ بعد أن انخفضت قيمته السوقية بنسبة 8.3%، بواقع 9 مليارات دولار.