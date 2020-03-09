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أخبار العالم

(كامكو إنفست) الكويتية: 266 مليار دولار خسائر بورصات الخليج أمس بسبب "كورونا" والنفط

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت شركة (كامكو إنفست) الكويتية للاستثمار بأن البورصات الخليجية منيت أمس بخسائر فادحة بلغت 266 مليار دولار؛ جراء اتساع رقعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لاتفاق حول تخفيض الإنتاج.
وأوضحت الشركة - في تقريرها الاقتصادي عن بورصات الخليج – أن السوق السعودي تصدر قائمة الخسائر بنسبة 89.9%؛ بعد أن خسر 10.5% من قيمته السوقية في جلسة واحدة، بواقع 238 مليار دولار، تلاه السوق الكويتي في المرتبة الثانية؛ بعد أن انخفضت قيمته السوقية بنسبة 8.3%، بواقع 9 مليارات دولار.
وأضافت أن سوق أبو ظبي جاء في المرتبة الثالثة بعد تراجعه بنسبة 4.7%؛ بواقع 6.5 مليار دولار.. فيما تكبد سوق دبي خسائر سوقية بلغت 5.3 مليار دولار، متراجعًا بنسبة 5.7%، وخسر السوق القطري 4.8 مليار دولار، في حين جاء سوقا البحرين وعمان كأقل الأسواق خسارة خليجيًا في جلسة أمس، بقيمة 920 مليونا للأول و401 مليون للثاني.
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