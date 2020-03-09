الجامعة البريطانية تقدم حلولا ووصفات بسيطة للحد من انتشار فيروس كورونا

أكدت الدكتورة صفاء هاشم عميدة كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر، أن معظم المواطنين لا يستطيعون شراء المسكات مرتفعة السعر، لذلك نحن نطمأنهم، وننصحهم بإستخدام الماسك القطن المتعارف عليه، فـ سعره في متناول الجميع، على أن يستخدمه الفرد بإستمرار دون التخلص منه ولكن بشرط (وضعه في ماء مغلي كل يوم وكيه بدرجة حرارة عالية).





جاء ذلك خلال ندوة التوعية الصحية التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر، للطلاب والعاملين بها، للحماية من فيروس "كورونا" الجديد، ضمن سلسلة ندوات للتحذير من مخاطر الفيروس ومسبباته، وذلك برعاية رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وبحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس.









وتناولت الندوة التي عقدت بمسرح الجامعة، طرق الوقاية من فيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه التي تتمثل في الحفاظ على العادات السليمة بجانب التغذية الصحية الجيدة حيث تساهم في تقوية الجهاز المناعي وهو ما يحفظ الإنسان من الإصابة بالفيروس.









وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر :" نعمل على حماية الطلاب وجميع العاملين بالجامعة من هذا الفيروس، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك، مع توعيتهم بطرق الحفاظ على سلامتهم، وهو ما ينتقل إلى المجتمع لأن الطالب سفير للجامعة في المجتمع. لافتا إلى أن حملة التوعية الصحية تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للجامعة ودرها في نشر الثقافة بشكل عام والتوعية بالمخاطر التي تهدد الإنسان بشكل خاص.









وأوضحت الدكتورة صفاء هاشم عميدة كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر، خلال الندوة، أن إهتمام الفرد بتقوية جهازه المناعي هو السبيل الأمثل للحد من إنتشار الفيروس لأنها الحصن الحامي له، وذلك من خلال التغذية الصحية السلمية، والتعرض للشمس وشرب المياه الساخنة يساهم في الحماية من الإصابة بالفيروس.









وأكدت هاشم أن فيروس كرونا المستجد لا يستطيع مقاومة درجة الحرارة المرتفعة، لذلك يجب علينا الإبتعاد عن الأيس كريم وما شابه ذلك، بالإضافة للحد من تناول الطعام خارج المنزل، والحفاظ على إستخدام الماسكات الطبية وسط التجمعات الكبيرة.









وأشادت هاشم باستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى التصدى للفيروس من خلال الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية ظهوره، مؤكدة على أن هناك جزء أخر يقع على عاتق المجتمع في كيفية حماية نفسه والإلتزام بالإرشادات الطبية المعلن عنها.



