تشمل النفط والشيكات.. التعريف الجديد للأموال الإرهابية بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس النواب، علي قانون الكيانات الإرهابية، والتى تضمنت تعريف أشمل للأموال الإرهابية.





وجاء تعريف الأموال الإرهابية بقانون الكيانات بعد تصديق الرئيس بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى ايا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون تضمنت بأن هذه التعديلات فى ضوء خضوع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الاقليمية المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد بدات اجراءات التقييم فى سبتمبر من هذا العام وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.

وتضمنت أيضا بأنها فى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملى لأحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر وصدقت عليها التى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.