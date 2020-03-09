شاهد.. ايداع المتهمين في "حادث قطار محطة مصر" قفص الاتهام









أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، المتهمين في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين داخل قفص الاتهام.





وارتدى جميع المتهمين زي الحبس الاحتياطي ومن المقرر ان يصدر قاضي المحكمة الحكم بعد قليل.





وشهد محيط محكمة محكمة العباسية تشديدا امنيا وسمحت هيئة المحكمة بحضور القنوات الفضائية وسمحت بتصوير الجلسة.



