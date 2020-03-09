شاهد.. ايداع المتهمين في "حادث قطار محطة مصر" قفص الاتهام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، المتهمين في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين داخل قفص الاتهام.
وارتدى جميع المتهمين زي الحبس الاحتياطي ومن المقرر ان يصدر قاضي المحكمة الحكم بعد قليل.
وشهد محيط محكمة محكمة العباسية تشديدا امنيا وسمحت هيئة المحكمة بحضور القنوات الفضائية وسمحت بتصوير الجلسة.
يصدر القرار برئاسة المستشار جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
وكانت المحكمة عقدت جلستها حيث استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم السابع، الذى دفع بعدم المسئولية الجنائية لموكله، وأن موكله يراه لا علاقة له بالمتهمين.
.