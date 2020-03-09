المركب اللي ليها ريسين تغرق.. أزمة قوية تعصف بـ أفغانستان ومصير البلاد يشكله رئيسان

يؤدي الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لولاية ثانية؛ وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من إعلان فوزه في الانتخابات التي خاضها ضد منافسه الرئيسي عبدالله عبدالله.





وقد أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية أن غاني هو الفائز في انتخابات سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيل التنصيب للسماح بإجراء محادثات مع خصمه اللدود عبد الله عبد الله.





ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، هدد عبدالله، الذي أنشئ مكتبه بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الانتخابات المتنازع عليها، بالحصول على تنصيب مواز في نفس اليوم وإنشاء حكومته الخاصة.





ويذكر أن الولايات المتحدة طلبت من غاني تأجيل أداء اليمين للتفاوض مع خصمه القديم ولكن لم يتوصلا إلى أي اتفاق مجدي. وأرسل كلا السياسيين دعوات لحضور احتفالات التنصيب.





ونقلت "رويترز" عن فريدون خوازون، المتحدث باسم عبد الله قوله، اليوم، إن عبد الله أجل خطة لإقامة حفل مواز لأداء اليمين رئيسا للبلاد.





وقال المتحدث إن هذه الخطوة جاءت بعد تدخل المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وإنها مرهونة بتأجيل غاني أيضا حفل أداء اليمين.





وفي تصريح خاص لـ "رويترز"، قال شاه حسين مرتضوي عضو فريق غني إنه لم يحدث تغيير وإن حفل تنصيب غني سيتم في موعده المحدد.





وقال "بدأ وصول المدعوين للتو وسنقيم احتفالنا خلال بضع ساعات".





وفي وقت سابق، قال خوازون "أرسلنا الدعوة إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية، وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة"؛ وذلك في إشارة إلى الدعوات لحضور مراسم أداء اليمين وحفل اتنصيب المقرر في كابول اليوم، الاثنين، في نفس الوقت المحدد لحفل تنصيب غاني.





ومن جهته، قال دبلوماسي أُبلغت سفارة بلاده في كابل بأنها ستتلقى دعوة لحضور حفل تنصيب عبد الله: "هذا نذير شؤم لعملية السلام".





وأضاف أن الدبلوماسيين من مختلف البلدان يتواصلون حاليا مع بعضهم البعض، عبر الهاتف والرسائل، لمعرفة خطط بلادهم للتعامل مع هذا الموقف المحرج.





وهذا المأزق السياسي قد يؤدي الى تشكيل حكومة موازية، ما قد يهدد عملية السلام الوليدة في البلاد للخطر، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة دفع الحكومة الأفغانية نحو إجراء محادثات مع طالبان.





وجدير بالذكر أنه في 28 سبتمبر، أُجريت الانتخابات الرئاسية الأفغانية لاختيار رئيس للمرة الرابعة منذ الإطاحة بحكم طالبان عام 2001. وفي قبراير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات فوز غني بالانتخابات الرئاسية لكن عبد الله أعلن أنه فاز في تلك الانتخابات، وأصر على أنه سيشكل الحكومة في أفغانستان.