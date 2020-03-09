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برلمان

وزيرة البيئة: لدينا ٧٣ ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا لا نعالج إلا ٢٪ منها

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:06 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
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ماجدة بدوى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك اهتماما شديدا بالمخلفات الإلكترونية منذ 3 سنوات في ظل زيادة الاستهلاك الإليكتروني للموبايلات والإيباد والميكرويف، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجريت كشفت أن حجم المخلفات الإليكترونية المتولدة سنويًا تتراوح ما بين 66 إلى 73 ألف طن يتم معالجة 2 % منها فقط.  

جاء ذلك خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة أحمد بدوي، لبحث دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الاليكترونية، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. 

وقالت: باقي المخلفات والتي تقدر بنحو 98% لا نعلم أين يذهب، موضحة أن هناك قطاعا غير رسمي مختص بالمخلفات الإليكترونية علي غرار ما يحدث في قطاع المخلفات البلدية، مما دفعنا إلي إعداد مشروع مدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لوضع خريطة طريق عمل تتعلق بالمخلفات الإليكترونية، على كافة الاصعدة سواء الناحية الفنية أو الإجرائية أو التشريعية ورفع القدرات وتحويل القطاع الرسمي إلي الرسمي.

وكشفت أن القطاع غير الرسمي للمخلفات الإليكترونية يعاني من وجود مشاكل عديدة، قائلة: يقوم هذا القطاع بالحصول علي الجزء المربح من الموبايل أو غيره من الأجهزة الإليكترونية ويلقي بالجزء غير المربح له في القمامة، فتدخل إلي المقالب العشوائية، مما يشكل خطورة كبيرة لاسيما مع تفاعل هذه المعادن، الأمر الذي قد ينتج عنه مشاكل من الناحية الصحية.
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