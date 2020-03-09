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تعليم

جامعة أسيوط تستعد لمهرجان الإبداع المسرحي بمشاركة طارق الدسوقي وشيرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:35 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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إيهاب عمر

 أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دور الفنون والثقافة على اختلاف ألوانها ومجالاتها فى رسم تاريخ الأوطان وتوثيق حضارة شعوبها.


وأشار إلى أن كثيرًا من الحضارات المندثرة تم التعرف عليها عن طريق ما خلفته من آثار فنية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم إثراء الحركة الفنية والثقافية بداخلها وذلك من خلال اكتشاف مواهب الطلاب وتهيئة المناخ لهم لممارسة  مواهب وتنميتها.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط للجنة التحكيم والإشراف على مهرجان الإبداع التاسع للمسرح. 


وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة التى تضم الفنان القدير طارق الدسوقي رئيسًا للجنة والنجمة شيرين مستشارًا للجنة وبعضوية كل من الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وصلاح فرغلى الناقد المسرحي، وأسامة عبد الرءوف المخرج المسرحي ، ومحمد جمعة المخرج المسرحي كمقررًا للجنة ومديرًا للمهرجان وتحت إشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية مستشارًا للجنة الفنية، و عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق عام المهرجان وماجد خليل مدير إدارة النشاط الفني وأمين اللجنة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن جامعة أسيوط كان لها السبق على مستوى الجامعات المصرية فى إبرام أول بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون بالقاهرة والذى من شأنه طرح درجات علمية مشتركة مع الأكاديمية وتقديم برامج دراسية لمختلف الفئات العمرية فى شتى ألوان فنون  المسرح والموسيقى والسينما ، إلى جانب بدء الجامعة فى تطوير  قاعة النيل للأنشطة الطلابية وتحويلها إلى مركز النيل للإشعاع الثقافي والحضاري وفق أحدث نظم القاعات الحديثة والذى من المتوقع أن يحدث طفرة فى المناخ الثقافي فى الجامعة ، معلنًا كذلك عن قرب افتتاح مسرح كلية الآداب بعد تطويره وتجهيزه  بأحدث نظم الصوت والضوء المتقدمة.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بحرص الفنان القدير طارق الدسوقى والنجمة شيرين على المشاركة سنويًا فى وقائع مهرجان الإبداع المسرحى بالجامعة مساهمةً منهم فى إثراء الحركة الفنية فى صعيد مصر ، وتقديرًا لدور المهرجان فى اكتشاف المواهب الطلابية وتفجير طاقاتهم الإبداعية فى مختلف فنون المسرح، موضحًا أن المهرجان يمتد على مدار خمسة أيام متتالية ويشهد منافسة 17 فرقة مسرحية من مختلف كليات الجامعة والتى يتم عرضها يوميًا وفق البرنامج المعلن للمهرجان على أن يشهد يوم الخميس القادم  بعرض ملحمة عشق لمنتخب الفريق المسرحي للجامعة والذى تم عرضها فى مهرجان إبداع 8 والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور نخبة من نجوم الفن وحاز على إعجاب الحاضرين، ثم يعقب العرض الفنى حفل الختام وتوزيع الأوسكار على الفرق الفائزة.

 

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