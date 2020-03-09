استنساخ الوجه.. كيف استحضر ماكيير سينمائي روح البابا كيرلس الراحل





رحل البابا كيرلس عن عالمنا في 9 مارس من عام 1971 وتحل اليوم الذكرى الـ49 لوفاته، وحفر البابا كيرلس اسمه من ذهب في قلوب المصريين فقد أحبوه لأنه لم يكن فقط مسئولا عن الكنيسة القبطية في مصر، بل لأنه كان يسعى دائما لجمع الأقباط تحت مظلة واحدة ولم شمل الكنائس في كاتدرائية واحدة، فقام ببناء الكاتدرائية المرقسية الكائنة في منطقة العباسية حتى اليوم .





وروى" جينو " الماكيير السينمائي الشهير المعروف عنه إبداعه في تجسيد الشخصيات في السينما، وبرع في تجسيد شخصيات دينية مسيحية في الأفلام ، إلا أن صناعته لـ شخصية البابا كيرلس أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ونال الماكيير شهرة واسعة بعد ذلك العمل .





"ملامح البابا كيرلس ملهمة" .. بدأ الماكيير السينمائي الشهير جينو، حديثه عن شخصية البابا كيرلس بتلك العبارة البسيطة ذات المعنى المبدع ، فقد أشار إلى أن ملامح البابا كيرلس السادس بسيطة بالنسبة له كـ"ماكيير" ، إلا أن شعر اللحية وتجاعيد الوجه كانت تأخذ منه ساعات .





وعبر جينو أنه عمل على شخصيات كثيرة منهم مشاهير في الدين والسياسة وغيرهم ، إلا أن شخصية البابا كيرلس دائما هي الأقرب لقلبه ، موضحا "مبحسش بالوقت وبستمتع بالشخصية كل مرة بنفذها كأنها أول مرة ".





وأشار جينو إلي أن فريق العمل الخاص به ساهم بشكل كبير في كل الشخصيات الذي كلف بعمل المكياج الخاص بها أو بمعنى أصح الممثلين الذين جسدوا الشخصية، ولكن أكد أن شخصية البابا كيرلس السادس أحدثت ضجة غير مسبوقة خاصة عندما قام الفنان ناجي سعد في العام الماضي بتجسيدها في إحدى كنائس "مدينتي" فالكل كان مذهولا من روعة تقارب شكل الفنان من شكل وهيئة البابا كيرلس السادس.

عاش الأقباط فترة زمنية تحت مظلة ورعاية البابا كيرلس السادس، امتدت لمدة 11 عاما و9 أشهر و29 يوما، والذي اعتبره المصريون حين جلوسه على كرسي البطريركية بمثابة الأب الحنون الذي يرفق بأبنائه فكان بسيطا لين القلب قريبا من البسطاء محبوبا في مجالس الرؤساء والملوك .