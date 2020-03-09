تعليم دمياط تنفي وجود إصابات فيروس كورونا بين طلاب المدارس

تهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط، من خلال بيان صادر عنها اليوم، أولياء الأمور بمختلف مدارس المحافظة، عدم الانسياق خلف ماينشر من شائعات حول بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأي مدرسة من مدارسها والأمر عار تمامًا من الصحة.





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وأكد بيان مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدم وجود أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأية إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية كما أن المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث يتم المتابعة أولا بأول بكافة المدارس وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أية فيروسات أو أمراض معدية.



