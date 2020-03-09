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أخبار العالم

العراق يعلق العمل بوزارة الخارجية بسبب تفشي فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:55 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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ميس رضا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، تعليق العمل في الدائرة القنصلية بالوزارة تحسبًا من تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث بأسم الخارجية العراقية فى بيان رسمى أحمد الصحاف، إنه تم حاليا تعليق العمل في الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية حتى يوم 21 مارس الجاري.

وأوضح "الصحاف" أن ذلك جاء عملًا بمقررات لجنة الأمر الديوانى 55 والمختصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوفي شخص مصاب بفيروس كورونا أمس في محافظة بابل العراقية كان محتجزًا داخل غرفة الحجر الصحي في مستشفى مرجان الطبي، يتجاوز السبعين عامًا وكان يعاني أيضا من أمراض مزمنة أخرى.

وأسفر تفشي مرض كوفيد-19 في العراق عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 38 آخرين.

وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.
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