تعرف على موعد حفل بهاء سلطان فى المنصورة

يحى الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا بجامعة المنصورة ييوم 15 من الشهر الجارى.





من ناحية اخرى أحيا فنان بهاء سلطان،حفلا غنائيا بساقية الصاوي، في منطقة الزمالك، بعدد من أشهر أغانيه وتفاعل الحضور الذي تجاوز الآلاف مع بهاء سلطان في قاعة النهر بساقية الصاوي.





يذكر أن آخر حفلات سلطان، حفل عيد الحب، باستاد القاهرة، الذي شهد حضور الآلاف من محبيه وجمهوره، حيث قدمه الفنان تامر حسني بعد نهاية فقرته الغنائية، واستهل بهاء سلطان، فقرته الغنائية، بأغنية "قريب ولا بعيد"، كما قدم سلطان، أغنية "الواد قلبه بيوجعه"، من ألبوم "كان زمان".





واعلن الشاعر نصر الدين ناجي، تعاونه مع الفنان بهاء سلطان، في عمل غنائي جديد، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد فترة غياب طويلة.