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برلمان

رئيس هيئة الطرق: 139 أمر إسناد بـ 1.5 مليار جنيه لأعمال الرصف في المحافظات

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:55 م
الطرق
الطرق
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ماجدة بدوى
وجه هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تساؤلا لهيئة الطرق والكباري، بخصوص ما تم صرفه حتى الآن من الـ2 مليار المخصصة لإعادة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في شأن رصف وإعادة هيكلة بعض الطرق الداخلية في عدد من الدوائر بالمحافظات المختلفة.

وقال هشام عبد الواحد: من المفترض قبل 30 يونيو المقبل يكون تم الانتهاء من صرف هذا المبلغ على المشروعات المقرر الانتهاء منها، متسائلا: هل هناك أوامر إسناد تمت بالفعل وبدأ العمل فيها؟

من جانبه رد المهندس سامي فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، موضحا أن هناك 139 أمر إسناد بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: "خلال هذا الأسبوع سيكون هناك شغل على الأرض".

فيما أكد وحيد قرقر، عضو اللجنة، بأنه بالفعل هناك عمل على أرض الواقع، وهناك بعض المعدات بدأت النزول للمواقع، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في النهوض بالطرق الداخلية بالمحافظات.
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