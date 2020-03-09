تراجع الروبل مقابل الدولار بعد انهيار أسعار النفط

سجلت أسعار صرف الروبل في بورصة موسكو اليوم، الاثنين، تراجعا حادا بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى 34 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية.





وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن سعر صرف الدولار في بورصة موسكو بلغ 75 روبل فيما بلغ صرف اليورو 85 روبل علما بأنها بلغت امس 64 و70 روبل على التوالي.





وكانت روسيا رفضت خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين في فيينا في إطار اتفاقية (اوبك بلس) مواصلة العمل على أساس تخفيض حصص الإنتاج.





يذكر ان الميزانية الروسية لعام 2020 وضعت على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد علما بأن روسيا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط، حيث يبلغ إنتاجها 11 مليون برميل يوميا.





وعلى نفس الصعيد أعلن بنك روسيا الحكومي توقفه عن شراء العملات الصعبة في البورصة وهو الإجراء الذي دأب على اتخاذه من أجل دعم العملة الوطنية.





وذكر الموقع الإلكتروني لبنك روسيا أن هذا القرار سيظل ساري المفعول لمدة شهر وأن العودة لشراء العملات الصعبة سترتبط بتطورات الوضع في الأسواق المالية خلال الشهر الجاري.





ونسبت (تاس) إلى مصادر في وزارة المالية قولها إن "موجودات صندوق الازدهار القومي التي تزيد على عشرة بلايين روبل (الدولار يعادل 75 روبل) تكفي تماما لتغطية الخسائر التي تنجم عن انخفاض أسعار النفط".





وقال وزير المالية انطون سيلوانوف إن الميزانية قادرة على تمويل النفقات والالتزامات حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 30 دولارا.



