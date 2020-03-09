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محافظات

فيروس كورونا وسرطان الثدى ندوات للتوعية لمستقبل وطن بالمنيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في المنيا والنائب عمرو غلاب أمين عام المحافظة، ندوتين تثقيفيتين للتوعية والوقاية من فيروس كورونا وسرطان الثدى .

عقدت الندوتين بمركزى ديرمواس وابو قرقاص ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها أمانة التثقيف والتدريب. 

عقدت الندوة الأولى بقرية تانوف بمركز ديرمواس باشراف على بهاء امين الحزب بالمركز ، والثانية بقرية بنى عبيد بمركز ابوقرقاص باشراف ايهاب حمزة امين المركز ، ويحضور عدد من الأمناء النوعيين بالمركزين ومئات المشاركين .

تناول المحاضرين خلال الندوتين الحديث عن ضرورة الكشف المبكر على "سرطان الثدى "للسيدات ، وأن اكتشاف المرض مبكرا يسهم في سرعة العلاج والسيطرة على المرض فى مراحله الأولى، وكذلك الحديث عن ماهية فيروس كورونا ونشأته ومصدره ومسبباته وإعراضه وطرق علاجه والوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لرصد مثل هذا المرض. 

وطالب الحضور بضرورة الحرص وإتباع الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض .

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص حزب مستقبل وطن علي القيام بدوره التثقيفي والتوعوي فى شتى المجالات.
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