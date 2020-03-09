عشان تبقى عارف.. المحاذير والضوابط الجديدة لمن يتم تصنيفهم عناصر وكيانات إرهابية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية، والتى تستهدف إضافة عدد من الضوابط والمحاذير على الكيانات التى يتم إدراجها ككيانات إرهابية أو مواطنين وأفراد يتم ضمهم لهذه الكيانات التى تم إدراجها فى الإطار الإرهابي.





وتضمنت الضوابط والمحاذير وفق المادة 7 المصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون الكيانات الإرهابية، بأن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، بالنسبة للكيانات الإرهابية، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.





وبالنسبة للمواطنين والأفراد الذين يتم تصنيفهم كعناصر إرهابية، تضمن القانون أيضا ضوابط ومحاذير لهم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال،والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

وضمت أيضا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه، وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.