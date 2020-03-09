AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عشان تبقى عارف.. المحاذير والضوابط الجديدة لمن يتم تصنيفهم عناصر وكيانات إرهابية

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:36 م
الإرهاب
الإرهاب
Advertisements
محمود فايد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية، والتى تستهدف إضافة عدد من الضوابط والمحاذير على الكيانات التى يتم إدراجها ككيانات إرهابية أو مواطنين وأفراد يتم ضمهم لهذه الكيانات التى تم إدراجها فى الإطار الإرهابي.

وتضمنت الضوابط والمحاذير وفق المادة 7 المصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون الكيانات الإرهابية، بأن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، بالنسبة للكيانات الإرهابية، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للمواطنين والأفراد الذين يتم تصنيفهم كعناصر إرهابية، تضمن القانون أيضا ضوابط ومحاذير لهم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام  أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال،والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
 
وضمت أيضا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه، وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. تفاصيل

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب غدا

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب اليوم

تشريعية النواب تبدأ مناقشة التعديلات الجديدة لقانون الكيانات الإرهابية

إلغاء الدعم التمويني وسقوط عضوية النقابات.. تشريعية النواب تقر محظورات جديدة علي الكيانات والعناصر الإرهابية

تشريعية النواب تقر ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية.. وأبو شقة: الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله

ترشيحاتنا

العملات الرقمية تخسر 26 مليار دولار بسبب تراجع النفط وأسواق الأسهم العالمية

المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر يصرخ: انا مظلوم وربنا عارف اللي حصل

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

حكم إخراج الزكاة شهريًا.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بادجي: المشاركة أساسيًا أمام صن داونز زادت طموحاتي وهذا سبب إهدار الفرصة السهلة.. والأهلي الأقرب لحصد لقب إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد