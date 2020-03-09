جامعة القاهرة تطلق حملة تبرعات لتجهيز الاستقبال والطوارئ بقصر العيني.. الخشت: نستقبل يوميا 4 آلاف مريض يوميا.. وهالة صلاح الدين: نحتاج لدعم كبير من المجتمع المدني

رئيس جامعة القاهرة: قصر العيني في عامين سيتحول لصرح كبير

الخشت: طوارئ مستشفى قصر العيني تستقبل يوميا ٤ آلاف مريض

هالة صلاح الدين: مقدرش ارد مريض جاء على طوارئ قصر العيني

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حملة تبرعات تجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ، وذلك اليوم الإثنين الموافق 9 مارس في تمام الساعة 10 صباحًا بمستشفى الطوارئ.





وكان الدكتور الخشت، دعا في وقت سابق منظمات المجتمع المدني للتبرع للمستشفيات الجامعية، من خلال التبرعات العينية بالأجهزة التي تحتاج إليها، بعد أن استعرض تقريرًا مقدمًا من لجنة متابعة تطوير المستشفيات، حول حاجة مرضى الطوارئ والأقسام الأخرى إلى أجهزة طبية حديثة.





وفي كلمته، قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن طوارئ مستشفى قصر العيني يستقبل يوميا ٤ آلاف مريض، لافتا إلى أن التغيير والتجديد في الطوارئ هو تجديد في البناء والتنمية موضحا أنها قبل التجديد كان متاهات.





وأضاف "الخشت" إن حضور المجتمع المدني في المساهمة في بناء مستشفى الطوارئ وتجديده واضحا ومشكورا.





وأوضح الدكتور الخشت، أن قصر العينى ومستشفياته المختلفة يحتاجون إلى دعم كبير من الجهات المختلفة والمجتمع المدني، موضحًا أن بنك مصر مول حملة دعائية ضخمة لقصر العينى خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن قصر العيني له تاريخ عريق ويتردد عليه الفقراء والأغنياء يوميًا وهو مفتوح للجميع بلا أي تفرقة بينهم، مضيفًا أن قصر العيني بيت خبرة تخرج منه العديد من القامات الكبري من أساتذة وأطباء يعملون في مصر والعالم.

وأضاف الخشت، أن قصر العيني في خلال عامين سيتحول لصرح كبير في ظل خطة التطوير التي تقوم بها الجامعة لتطوير مستشفياتها، مشيرًا إلى أن وحدة الطواريء بقصر العيني مرت بعدة عمليات تطوير في السنوات الماضية، وأنه حان الوقت لتطويرها بمفهوم جديد كلية وإعادة هيكلتها وبنائها حيث لم يعد مجديًا ترميم البناء القديم، والإصلاح الجزئي غير كاف، بل لابد من إنشاء الجديد القائم على التطوير الجذري، مضيفا أنه يتم العمل حاليًا على تطوير طواريء قصر العيني عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أحدث النظم العالمية.

ومن جانبه قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، إن تجديد وتوسعة طوارئ مستشفى قصر العيني، سهل على المريض التنقل بسهولة بين الأقسام، واستقبال عدد أكبر من المرضى، مضيفة: "مقدرش أرد مريض جاء على طوارئ القصر العيني".





وأضافت "صلاح الدين" في كلمتها خلال مؤتمر صحفي لحملة تبرعات تجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، الاثنين، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام مجلس المستشفيات الجامعية، وعدد من أساتذة الكلية وعمداء الجامعة، أن الهيئة الهندسية استطاعت أن توصل عدد ثلاث مبان في الطوارئ منشأة منذ أكثر من عشر سنوات بعضها البعض، حتى يتم تحريك سرير المريض بشكل أيسر من خلال طرقة طويلة.

كان الدكتور الخشت، دعا في وقت سابق منظمات المجتمع المدني للتبرع للمستشفيات الجامعية، من خلال التبرعات العينية بالأجهزة التي تحتاج إليها، بعد أن استعرض تقريرًا مقدمًا من لجنة متابعة تطوير المستشفيات، حول حاجة مرضى الطوارئ والأقسام الأخرى إلى أجهزة طبية حديثة.