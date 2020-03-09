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حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تضبط أدوية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدار السلام

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:01 م
أدوية
أدوية
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة بدار السلام لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح.

وتبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 3635 قرصا وكبسولة مختلفة الأنواع (ipotrm cap - Nutrex cap Rospderry -  Twislor cap - Mebplides - Fenugreen Seed ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
شاهد.. مباحث القاهرة تضبط أدوية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدار السلام
شاهد.. مباحث القاهرة تضبط أدوية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدار السلام
شاهد.. مباحث القاهرة تضبط أدوية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدار السلام
شاهد.. مباحث القاهرة تضبط أدوية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدار السلام
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