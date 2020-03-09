مشروعات النواب تستضيف مصنع الفانوس المصري.. ورئيس اللجنة: أفضل من الصيني

استضافت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، الشاب محمد علاء الدين، مصنع أول فانوس مصري خالص، بحضور النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ونائبة دائرة الجمالية، والنائبة هالة أبو السعد، وبحضور محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهيئة المشروعات.





وبحسب بيان، الاثنين، أشادت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بجهود الشاب محمد علاء الدين، وقدرته على تصنيع فانوس مصرى خالص بنفس جودة الفانوس المستورد من الصين، مؤكدة دعمها له ولأى شاب لديه طموح وأفكار مهمة تشجع على دعم الصناعة الوطنية وعدم الاستيراد، وأن ذلك يأتى فى إطار دعم اللجنة للمشروعات والصناعات المتوسطة والصغيرة.





وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة استضافت الشاب محمد علاء الدين اليوم، لأنه يقوم بعمل مهم، وهو قيامه بتصنيع فانوس مصري بنفس الجودة وبسعر أقل من الفانوس الصينى، ويستهدف منع الاستيراد خاصة في لعب الأطفال، وذلك أمر مهم في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاقتصاد المصرى.





وأضاف "مرعى"، أن اللجنة تدعم هذا الشاب، ولديها استعداد لاستضافة أى شخص ينفذ فكرة أو مشروع مهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تدعم الصناعات الصغيرة، وتدعم أي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.





ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الشاب محمد علاء الدين، لديه مشكلة مع وزارتى المالية والكهرباء بخصوص "قطع الغيار" وتكلفة الكهرباء العالية، واللجنة ستتواصل مع وزارتى المالية والكهرباء لتيسير الإجراءات والتسهيل عليه، دعما للشباب وللصناعات الصغيرة.





بدورها، قالت النائبة منى جاب الله، نائبة دائرة الجمالية، إن وجود هذا الشاب في البرلمان اليوم، دليل على دعم السلكة التشريعية للشباب وللصناعات الصغيرة، بما يفيد ويدعم الاقتصاد الوطنى والنهوض بالصناعة.





مشيرة إلى أن "علاء الدين"، من دائرتها "الجمالية"، ومنذ أن علمت بأنه يصنع ألعاب أطفال مصرية، وبدأها بالفانوس، قامت بدعمه ودعته للحضور للبرلمان لتكريمه ودعمهن وتشجيع غيره من الشباب.