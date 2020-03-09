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برلمان

وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:59 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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فريدة محمد
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية. 

وتابع الجزار:"لا نبيع أرضًا، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار"، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين في قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعي. 

جاء ذلك خلال جلسة إستطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمدفرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، وتسعيرها في إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المحلي، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. 

ولفت الجزار، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا "أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح"، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط وهي تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، موضحا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

و قال : "الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه فى 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية"، لافتًا إلى أنه بعد الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانةى جديد "حدائق العاصمة" بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. 
وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق
وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق
وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق
وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق
وزير الإسكان: هيئة المجتمعات تبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق
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