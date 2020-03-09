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حوادث

بالأسماء.. المؤبد والمشدد لـ 9 متهمين في قضية داعش

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وعاقبت المحكمة المتهمين أسامة إسماعيل إبراهيم سرحان، ومحمد عيد كامل عبدالفتاح الشيمي، وأحمد عيد كامل عبدالفتاح الشيمي، وأحمد عيد علي صالح، وهاني محمد أيوب عبدالرازق، ومحمد محمد البرعى علي وياسر حسين محمد محمد بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لكلا من أيمن محمد عبدالحميد فرج و أيمن عيد كامل عبدالفتاح الشيمي.

وقضت المحكمة ببراءة كلا من فتح الله عبد المولى عبدالرازق، وأحمد على كامل عبدالفتاح الشيمي، وأكرم حسن إسماعيل أحمد من التهم المسندة إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمدشرين فهمي وبعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحمدي الشناوي أمين عام محكمة طرة.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ.
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