أول تعليق أمريكي على محاولة اغتيال حمدوك

في أول تعليق لها على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم عن صدمتها وحزنها جراء وقوع الهجوم على موكبه
وأفادت تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، عقب الحادث بأن «السفارة الأمريكية تشعر بالصدمة والحزن من الهجوم على موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك»
كما أعربت عن خالص تعازيها للضحايا، مؤكدة مواصلة دعم الحكومة الانتقالية بقيادة حكومة السودان المدنية وتضامنها مع الشعب السوداني.
وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، لـ محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا جراء التفجير الذي استهدف موكبه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة شرق كوبرى شمال شرق الخرطوم
وأفاد التليفزيون السوداني، بنقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد هذا الانفجار الذي كان يستهدف لـ اغتيال رئيس الوزراء السوداني.
وأكد مدير مكتب «حمدوك» أن رئيس الوزراء السوداني نجا من محاولة الاغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل، لافتا إلى أن رجال المرور أوقفوا السيارة لعبور موكب حمدوك، لكنها انفجرت بالتزامن مع مروره.