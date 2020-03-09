أول تعليق أمريكي على محاولة اغتيال حمدوك

سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم عن صدمتها وحزنها جراء وقوع الهجوم على موكبه في أول تعليق لها على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، أعربتعن صدمتها وحزنها جراء وقوع الهجوم على موكبه





السفارة الأمريكية تشعر بالصدمة والحزن من الهجوم على موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك» وأفادت تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، عقب الحادث بأن «تشعر بالصدمة والحزن من الهجوم على





كما أعربت عن خالص تعازيها للضحايا، مؤكدة مواصلة دعم الحكومة الانتقالية بقيادة حكومة السودان المدنية وتضامنها مع الشعب السوداني.





محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا جراء التفجير الذي استهدف موكبه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة شرق كوبرى شمال شرق الخرطوم وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، لـ، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا جراء التفجير الذي استهدف موكبه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة شرق





عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال. وأفاد التليفزيون السوداني، بنقل رئيس الوزراءإلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.





اغتيال رئيس الوزراء السوداني. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد هذا الانفجار الذي كان يستهدف لـ





وأكد مدير مكتب «حمدوك» أن رئيس الوزراء السوداني نجا من محاولة الاغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل، لافتا إلى أن رجال المرور أوقفوا السيارة لعبور موكب حمدوك، لكنها انفجرت بالتزامن مع مروره.