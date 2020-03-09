الحجر الصحى: الإجراءات الاحترازية ضرورية ولابد منها للمحافظة على المواطنين

قال الدكتور سامح محمود مدير الحجر الصحى فى شرم الشيخ ، إنه يتم التعامل مع الزوار منذ وصولهم إلى مطار ارض المهبط من خلال عمل عملية تعقيم للشنط.





وأضاف الدكتور سامح محمود، خلال حواره ببرنامج غرفة الأخبار المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أنه يتم نزول الركاب أو الزائرين ل صالة الوصول الدولى وتوزيع كروت الصحة العامة بها جميع بيانات الراكب بالتفصيل.





وأشار مدير الحجر الصحى فى شرم الشيخ، إلى أن عملية الفرز للزائرين تتم بقياس درجة الحرارة لهم، مشيرا إلى أنه يتم التأكد أن جميع الركاب درجات حرارتها طبيعيه جدا فيتم السماح لهم بالدخول.





مدير الحجر الصحى فى شرم الشيخ أن الكروت توضع على الموقع الرسمي للقادمين من الخارج لمتابعة الزائرين لنا، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الزائر فى مكان إقامته لمدة 14 يوما ولا يظهر عليه أى أعراض . وتابعإلىمتابعةإقامتهأىأعراض



