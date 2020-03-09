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حوادث

الرقابة الإدارية تضبط لحوما فاسدة في محل جزارة بالإسكندرية.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:39 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
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أحمد عبد العزيز
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، من ضبط كميات من اللحوم منتهية الصلاحية بأحد محال الجزارة، وذلك خلال حملة مفاجأة بالإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

وواصلت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملاتها على الأسواق بمنطقة محطة مصر .

 وتمكنت الحملة، من ضبط مخزن، بداخله كميات كبيرة من اللحوم غير مدون عليها تاريخ صلاحية وتبين من المعاينة الظاهرية عدم صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم التحفظ على المضبوطات وغلق المخزن.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية شنت اليوم حملة مفاجئة لرفع الاشغالات بمحطة مصر وقامت برفع اشغالات الباعة الجائلين  في الميدان، وتسيير الحركة المرورية.
الرقابة الإدارية تضبط لحوما فاسدة في محل جزارة بالإسكندرية.. صور
الرقابة الإدارية تضبط لحوما فاسدة في محل جزارة بالإسكندرية.. صور
الرقابة الإدارية تضبط لحوما فاسدة في محل جزارة بالإسكندرية.. صور
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