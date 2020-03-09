الرقابة الإدارية تضبط لحوما فاسدة في محل جزارة بالإسكندرية.. صور





وواصلت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملاتها على الأسواق بمنطقة محطة مصر .





وتمكنت الحملة، من ضبط مخزن، بداخله كميات كبيرة من اللحوم غير مدون عليها تاريخ صلاحية وتبين من المعاينة الظاهرية عدم صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم التحفظ على المضبوطات وغلق المخزن.



