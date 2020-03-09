التضامن تشارك في مؤتمر ساموسيسيال مصر «الأطفال والشباب في ظروف الشارع»

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على حرص الوزارة علي تبني برامج متعددة لحماية الاطفال المعرضين للخطر.





وأضافت "القباج" خلال كلمتها في المؤتمر الذي نظمته منظمة ساموسيسيال مصر تحت عنوان "الأطفال والشباب في ظروف الشارع من اللاوجود القانوني الي الاندماج الاجتماعي" والتي القاها بالنيابة عنها محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ، أن الوزارة تسعي نحو حماية الاطفال وترقيتها والتاكد من أن تربيتهم تتم في بيئة آمنة كما انها تعمل علي تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والروحية والاخلاقية والاجتماعية ولضمان حقوق الاطفال وتطوير برامج وسياسات تسعي وراء رفاهيتهم لترقية دورهم في عائلاتهم ومجتمعاتهم.





وأوضحت "القباج" أن الوزارة سعت إلي الاهتمام بالأطفال بلاماوي من خلال اطلاق برنامج حماية الأطفال بلامأوي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والذي يستهدف حماية الاطفال بلامأوي من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع تمشيا مع سياسة الوزارة التي تعتمد علي تجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من الظاهرة وكذلك وضع الية للرصد وادارة الملف بشكل مؤسسي والعمل علي زيادة الوعي المجتمعي بالظاهرة وكيفية التعامل معها.







