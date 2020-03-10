نجلاء بدر تكشف في حوار لـ صدى البلد أسباب ابتعادها عن السينما.. وتوضح: أجسد دور فتاة فقيرة في «الفتوة» خلال الموسم الرمضاني.. وهذا ما قالته عن مديحة كامل

نجلاء بدر: أتمنى أن أقدم برنامجا الفترة المقبلة

أتمنى أن أجسد دور مديحة كامل

أفضّل عرض أعمالي خارج موسم رمضان





تعيش النجمة نجلاء بدر حالة من الانتعاش الفني بعد مشاركتها في مسلسلين لعرضهما رمضان المقبل، الأول مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والثاني مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.





خصت نجلاء بدر "صدى البلد" بحوار كشفت فيه عن كواليس التحضير للعمل، إضافة إلى دورها وردود الفعل التي وصلت إليها عن مسلسل "شبر مية" الذي عرض مؤخرا، وكشفت عن التحضيرات قبل بدء تصوير مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه رمضان المقبل.



قالت نجلاء إن الديكورات التى يتم تصوير فيها مشاهد "الفتوة" أقرب للحقيقة، وتم بناء حي "الجمالية" بشكل كامل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك يعطى للعمل شكلا جماليا، أيضًا ملابس الفنانين التي قامت بها مونيا التى تناسب هذه الفترة جميلة ومختلفة، وتظهر فى الأحداث مرتدية العباءة اللف والبرقع الذى يوضع على الوجه متوقعة أن يلقى المسلسل استقبالًا مميزًا من الجمهور فور عرضه.

وعن دورها في مسلسل "الفتوة"، أوضحت: "أجسد دور جميلة، وهي فتاة فقيرة تنتمي للحارة الشعبية في عام 1900، والمسلسل به صراع عن من هو الفتوة وهو ليس تاريخيًا، واستعنت بالكثير من الكتب والمراجع والصور وسمعت الأغاني التي طرحت في هذا الوقت، إذا نظرت إلى هاتفي ستجد الكثير من المقالات واللينكات المتعلقة بهذه الفترة الزمنية، وحاولت الابتعاد عن تقليد الفنانات اللواتي قدمن الدور من قبل، مثل الفنانة تحية كاريوكا".

وأضافت أن هناك أسبابا كثيرة جعلتها توافق على المشاركة في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه رمضان المقبل.

وتابعت: "تحمست كثيرًا للمشاركة فى مسلسل "الفتوة" لأنه يتميز بطبيعة مختلفة عن باقى الأعمال، وتدور أحداثه قبل 100 عام ويعود بنا إلى زمن الفتوات، فالدراما التليفزيونية لم تتناول هذه الفترة من قبل وحتى فى السينما قدمته فى عدد قليل من الأفلام، لكن المسلسل يناقشه بطريقة مختلفة بها اجتماعيات وقصص حب وعلاقات إنسانية".

وأكملت: "كلمني النجم ياسر جلال وطلب مقابلتي وعرض الدور علي، وجاء لي وعرض الدور، ثم قابلت المخرج حسن المنباوي وتحدثنا وعجبتني الشخصية، وكان مكتوب منه حلقتين فقط لكن الشخصية أعجبتني، ثم قابلت المؤلف وعرض الشكل النهائي للشخصية وبدأت الرحلة".

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، ومى عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسنى، ورياض الخولى، ومجدى فكرى، وأحمد خليل، وعادل الفار، ومهار نصار، وصفوة، وعهدى صادق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.





من جانب آخر، قالت الفنانة نجلاء بدر إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذي يشارك به في موسم رمضان 2020.

وقالت لـ"صدى البلد": "في البداية، عرض علي المخرج محمد سامي تفاصيل دوري، وبعد قراءة السيناريو، خاصة أول حلقتين، وجدت أن الشخصية غير مناسبة لي".



وأوضحت أن "السيناريو أيضا غير كامل، وجلست مع المخرج وشرح لي أن هناك تعديلات في بعض الشخصيات، بالإضافة إلى أن دوري سيشهد تطورات خاصة في الحلقات الأخيرة للعمل".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، وعبد العزيز مخيون، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وسلوى عثمان، وريم سامي، ومحمد علاء، وأحلام الجريتلى.





وقالت الفنانة نجلاء بدر إنها تفضل عرض أعمالها الدرامية خارج الموسم الرمضاني، خاصة بعد نجاح أكثر من عمل فني، وآخرها مسلسل "شبر مية".

وأضافت لـ"صدى البلد": "مسلسل شبر مية حقق نجاحا كبيرا وردود فعل قوية، وبعض المسلسلات تظلم بالعرض الرمضاني، مثل مسلسل رمضان كريم، فقد نجح بعد رمضان نجاحا كبيرا في العرض الثاني، فأنا من مؤيدي فكرة عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لأسباب عديدة أبرزها أن الوقت في هذا الشهر غير كافٍ، بالإضافة إلى عدد الأعمال الفنية الكبيرة والإعلانات، كذلك يفضل الجمهور الصلاة وقراءة القرآن وزيارة الأقارب".

مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، وتأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.





.وأكدت نجلاء بدر أن هناك أسبابا كثيرة جعلتها لا تقدم أعمالا سينمائية منذ فترة طويلة، أبرزها أن ما يعرض عليها لا يناسبها

وقالت: "من يعمل مع المخرج داود عبد السيد لا يستطيع أن يعمل مع آخرين، فهو مدرسة أخرى في الإخراج تختلف عن أي مخرج، ولم يكن سهلا قبول أشياء دون المستوى، وآسر ياسين قال لي هذا، وإنه احتاج وقتا وبعد فيلم رسائل البحر، تلقيت عروضا كثيرا، بسبب ظهوري بالمايوه ووجود قبلة، لكنها أفلام ليست بالمستوى المطلوب



وأضافت: "أتمنى أن أقدم برنامجا جديدا الفترة المقبلة، ولكن تختلف عن نوعية البرامج التي قدمتها منذ أكثر من 10 سنوات، فالجمهور يفضل الجديد والأفكار التي تناسب عقولهم، خاصة أن الجمهور أصبح يتابع كل ما يقدم وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أصبح لا يترك شخصا في حاله، لكن أنا من نوعية النجوم التي تتقبل النقد البناء، كذلك أتواصل مع جمهوري وأرد عليهم بنفسي من خلال صفحتي على "إنستجرام".



