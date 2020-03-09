فرج عامر: نظام أردوغان اقترب من السقوط بعد ازدياد المعارضة التركية ضد سياساته

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ازدياد حدة المعاضة التركية ضد النظام التركى الارهابى ممثلا فى رجب طيب أردوغان سيعجل باقتراب زوال هذا النظام.





وقال " عامر " في بيان، الاثنين، إن المعارضة التركية تستحق الإشادة لانها قامت بكشف وتعرية اكاذيب الطاغية اردوغان امام العالم خاصة ان المعارضة التركية اكدت ان رجب طيب اردوغان لا يهتم سوى بتحقيق أوهام الخلافة العثمانية وأنه لا يجد الحل سوى فى القمع والتنكيل على خلفية التدخل العسكري التركي في سوريا، وأن عقلية " اردوغان " لا تعرف كيف تستقى العبرة من دروس التاريخ ولا تهتم سوى بتحقيق تطلعاتها الممزوجة بأوهام إقامة الدولة العثمانية من جديد ولا تُفكر فى شيء آخر سوى كيفية استغلال الغضب الذي سيحدثه سقوط الجنود فى المعركة للحصول على دعم سياسي وإنها عقلية لا تملك سوى أن تعبر عن يأسها بسَوْقِ اللاجئين نحو الحدود مع أوروبا لتدمر بهمجيتها الشيء الأخلاقى الوحيد الذى كانت تقوم به حتى صرنا اليوم نرى مهربي البشر وهم يتفاخرون على شاشات التلفاز وكأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا.





وقال المهندس محمد فرج عامر ان المعارضة التركية كانت واضحة وحاسمة فى كشف ألاعيب رجب طيب أردوغان بعد تأكيدها، بأن تركيا تواجه اليأس ونظام أردوغان تسبب في إراقة الدماء لسنوات ليسطر فصلًا رئيسًا في مأساة الملايين من طالبي اللجوء المستضعفين الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم ليواجهوا مستقبلًا غامضًا.



