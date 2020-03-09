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برلمان

الوفد: المرأة المصرية تركت علامات بارزة في جميع الملفات

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:37 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قالت الدكتورة أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن المرأة أدت دورها على أكمل وجه، وأثبتت جدارتها في جميع المجالات التي شاركت فيها وكانت لها علامات بارزة في الكثير من الملفات.

وهنأت أمل رمزي، في بيان، اليوم، المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالحزب، أن المرأة المصرية لها دور كبير لا يقل أهمية عن دور الرجل في النضال الوطني على مر العصور وفِي مختلف الأحداث السياسية التي مرت بها مصر قديما وحديثا.

وتابعت: "هناك نماذج إيجابية عدة لسيدات أثبتن كفاءتهن في المناصب التي تولوها على مر العصور، وظل التاريخ يتذكرها حتى الآن".

وأوضحت أمل رمزي، أن المرأة نجحت في خلق مساحة لها داخل المجتمعات بفضل مواقفها الجريئة ومطالبتها المستمرة بخروجها لسوق العمل، والمشاركة في البناء والتنمية وتحمل المسئولية.

وأشارت القيادية بالوفد إلى أن دائرة الحقوق الخاصة بالمرأة زادت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصلت على حقوق غير معهودة من قبل فتولت مناصب وزراء ومحافظين وأصبحت في أعلى المناصب داخل الجهاز الإداري للدولة.
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