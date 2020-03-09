أمريكا ترسل أخطر أسلحتها لدول المتوسط.. حاملة طائرات ذرية

أرسلت الولايات المتحدة مجموعة سفن حربية أمريكية، بقيادة حاملة الطائرات الذرية "إيزنهاور" إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأهداف لم يعلن عنها.

ووفق ومع وصول هذه الحاملة الذرية، فقد تم تسجيل تحليق طائرة نقل عسكري تكتيكية متوسطة المدى في جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

في نهاية فبراير الماضي، دخلت المجموعة البحرية الأمريكية الضاربة بقيادة "إيزنهاور" إلى مياه المتوسط، بعد عبورها مضيق جبل طارق، قاصدة شرقي المتوسط، لكن الخبر لم ينشر إلا موخرًا.

ووفقا للبحرية الأمريكية، نفذت حاملة الطائرات "إيزنهاور"، في بداية مارس الجاري، مناورات مشتركة مع حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" في القسم الأوسط من البحر الأبيض المتوسط. وخلالها نفذت الطائرات الحربية، تدريبات تضمنت الإقلاع والهبوط المتبادل على السفينتين.

وأفادت مصادر عسكرية أمريكية، بأن المجموعة البحرية ستتوجه لاحقا إلى منطقة الخليج العربي، لتحل محل المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "ترومان".