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محافظات

رغم كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا من جنسيات مختلفة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، السفينة السياحية المالطية "سيليسيال كريستال"، وعلى متنها 340 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 380 فرد.

كان في استقبال السفينة كل من الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عزت عبد القادر، مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وقيادات ومسؤولي الجمارك.

وصاحب وصول السفينة المالطية القادمة من دولة اليونان إعلان حالة الاستعداد القصوى والطوارئ وإجراءات احترازية بميناء الإسكندرية، وذلك لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد.

وخضع ركاب وطاقم السفينة لفحص دقيق من خلال فريق من إدارة الحجر الصحي بجهاز قياس الحرارة عن بعد بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها محطة الركاب البحرية.

وأكدت إدارة الحجر الصحي بميناء الإسكندرية خلو ركاب السفينة السياحية "سيليسيال كريستال" وطاقمها من أي حالات إيجابية لفيروس "كورونا".

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى السماح بتفويج ركاب السفينة عقب صدور إذن إفراج من إدارة الحجر الصحي والتأكد من خلوها من أي إصابات محتملة بفيروس "كورونا" بعد فحص دقيق.
رغم كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا من جنسيات مختلفة
رغم كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا من جنسيات مختلفة
رغم كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا من جنسيات مختلفة
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