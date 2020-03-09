مشجعو فريق كونغولي يسخرون من خروج مازيمبي الأفريقي..شاهد

قام عدد من مشجعي فريق سانت إيلوي لو باولو - الذي يلعب في الدوري الممتاز الكونغولي - بالاحتفال بشكل ساخر، بخروج مواطنه مازيمبي، من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الرجاء البيضاوي المغربي.





وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بعض من مشجعي فريق سانت إيلوي ليبولو، بترديد هتافات أمام مجسم على هيئة نعش، يحمل ألوان قميص مازيمبي.





وكان فريق مازيمبي الكونغولي قد ودع دوري أبطال إفريقيا من دور ربع النهائي بعد هزيمته من فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2/1 في لقاءي الذهاب والإياب.