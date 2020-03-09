صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

الرقابة الإدارية هي حائط الصد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وقوت المصريين، فيوميا ما تجد رجال الرقابة الإدارية يفتشون ويبحثون دون كلل او ملل عن المتلاعبين ومعدومي الضمير في جميع المحافظات وكافة المجالات، واخرها ضبط كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية في الاسكندرية.





وشنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حملة مفاجئة على عددا من الصيدليات بمحطة مصر في وسط المدينة.





الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية منهية الصلاحية بإحدى الصيدليات الخاصة بمنطقة محطة مصر.





تلك الجهود الكبيرة من الرقابة الإدارية لا تتوقف، فتواصل حملتها علي الهيئات الصحية والتموينية بالإسكندرية وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية المصريين من المتلاعبين.