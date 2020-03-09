AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:45 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية تضبط كميات من الادوية منتهية الصلاحية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
الرقابة الإدارية هي حائط الصد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وقوت المصريين، فيوميا ما تجد رجال الرقابة الإدارية يفتشون ويبحثون دون كلل او ملل عن المتلاعبين ومعدومي الضمير في جميع المحافظات وكافة المجالات، واخرها ضبط كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية في الاسكندرية. 

وشنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حملة مفاجئة على عددا من الصيدليات بمحطة مصر في وسط المدينة.

الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية منهية الصلاحية بإحدى الصيدليات الخاصة بمنطقة محطة مصر.

تلك الجهود الكبيرة من الرقابة الإدارية لا تتوقف، فتواصل حملتها علي الهيئات الصحية والتموينية بالإسكندرية وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية المصريين من المتلاعبين.
صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور
صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور
صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور
صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة الإدارية تشن حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمحطة مصر بالإسكندرية.. صور وفيديو

في حملة مفاجئة.. الرقابة الإدارية بالإسكندرية تضبط أدوية منتهية الصلاحية.. صور

ترشيحاتنا

على طريقة الترجي..عقوبات مغلظة في انتظار الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

الدولار يرتفع في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020

فايلر يدفع بـ رمضان صبحي في مباريات الأهلي تدريجيًا

7 مكاسب للأهلي بعد إقصاء صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا

بسبب كورونا وإعلانات الوظائف المزيفة.. تحذير شديد من وزارة البترول

كذبة اسألوا تغرق مخترعيها وتصعد بالأهلي والزمالك إلى نصف نهائي إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

من الإنكار حتى الانفصال .. 10 صور جمعت بين أنغام وزوجها الرابع .. شاهد

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا