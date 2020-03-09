روتارى «كايرو ويست» يعقد ندوة عن أهمية دور الأب فى الأسرة المصرية

تعقد اليوم أولي فعاليات مبادرة "وعيك يحمى مجتمعك" لرفع الوعى المجتمعى ودعم التنمية المعرفية خاصة لدى قطاعات الشباب، والتى أطلقها نادى روتارى "كايرو ويست" برئاسة إسلام الغزولى مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار بالتعاون مع جمعية إشراقه للتنمية والتدريب.





وتتحدث ندوة اليوم عن " أهمية دور الأب فى الأسرة المصرية"، كأولي الفعاليات التى من المنتظر يعقبها العديد من الفاعليات الأخري، من أجل نشر الوعي الحقيقي لدي قطاعات المجتمع المختلفة، بعد رصد العديد من التشوهات التى أصابت البعض تجاه دور الأب كجزء رئيسي من الأسرة المصرية.



