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برلمان

روتارى «كايرو ويست» يعقد ندوة عن أهمية دور الأب فى الأسرة المصرية

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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حسن رضوان
تعقد اليوم أولي فعاليات مبادرة  "وعيك يحمى مجتمعك" لرفع الوعى المجتمعى ودعم التنمية المعرفية خاصة لدى قطاعات الشباب، والتى أطلقها نادى روتارى "كايرو ويست" برئاسة إسلام الغزولى مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار  بالتعاون مع جمعية إشراقه للتنمية والتدريب.

 وتتحدث ندوة اليوم عن " أهمية دور الأب فى الأسرة المصرية"، كأولي الفعاليات التى من المنتظر يعقبها العديد من الفاعليات الأخري، من أجل نشر الوعي الحقيقي لدي قطاعات المجتمع المختلفة، بعد رصد العديد من التشوهات التى أصابت البعض  تجاه دور الأب  كجزء رئيسي من الأسرة المصرية.

وتستهدف هذه الجهود، الدعم والمساندة لما يبذل من أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية نحو التوعية والتثقيف والتدريب، لمختلف فئات المجتمع، حيث  المعرفة والتوعية أكبر سلاح رادع لمواجهة كل  الأفكار المتطرفة والرافضة للأخر، ومن المنتظر أن  تكون  هناك عدد من الفاعليات والأنشطة التى من شأنها أن تساعد على رفع الوعى المجتمعى ودعم التنمية المعرفية ومنها عدد من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التى تدعم هذا المسار، وبمسارات أخري يكون فيها المستفيد المواطن المصري.
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