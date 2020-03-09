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أحمد عبد الكريم يكتب: يوم المرأة العالمي 2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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يوم المرأة العالمي.. لقد تحدثت اليوم عن يوم المرأة العالمي ويجب علينا أن نكرم المرأه لانها سيدة الاوطان وقلت إن المرأه العربية هي اساس المجتمع .. هي كل شيء.. بدون المرأة يصبح المجتمع عاريا .. المرأه يا سادة هي العمود الفقري للمجتمع ويجب علينا ان نحترمها لانها هي الام والاخت والصديقة والزميلة والزوجة.


حاربت المرأة الجهل والظلم الذي حل بها في فترات من التاريخ حتى وصلت الى اعلى المناصب.. يوم المرأة العالمي يوم تتكاتف فيه كافة النساء في العالم اجمع ليكون من أجمل الهدايا التي تُقدم للمرأة تقديرًا لجهودها الكبيرة.


الغرور يدمر النساء أكثر مما يدمرهن الحب. اهتمام المرأة المبالغ بشكلها يجعلها تفقد مضمونها.

المرأة تدرك في دقيقة ما لا يدركه الرجل في حياته كلها.
في الحب تنسى المرأه كرامتها وفي الغيره تنسى حُبّها.
الرجل الناجح هو الذي يكسب مالًا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته.
المرأة ترى في الرجل بطلًا قبل الزواج وأسيرًا بعد الزواج.
المرأه تكتم الحب أربعين عاما ولا تكتم البُغض يومًا. صوت الحب عند المرأة.. أقوى من صوت الضمير.
المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام.

في عيد المرأة العالمي…
أمنيات تنثر الفرح والمحبة في القلوب
كل عام وانتِ أجمل وأروع ياسيدتي…

في الثامن من آذار من كل عام.. تحتفل النساء في كل أرجاء المعمورة بعيد له خصوصيته.. حيث ترسم لوحة خالدة مشرقة الالوان تجمع بين خطوطها الجنس اللطيف الذي حباه الله بالجمال والرقة والعذوبة والارادة والتصميم
لان تتبوأ مكانتها في المجتمع.

المرأة.. كائن جميل وعظيم لما تحمله من حب وحنان بين جوانحها في استمرار حركة الكون.. فحواء.. كما يقال خلقت من ضلع آدم، فكيف لانخاف عليها نحن الرجال من قسوة الأيام.

بعيد المــرأة يزداد الحب
بيـــــوم الثامن من آذار
بترجى العالـم والــــــرب
يزيدوا المناسبة تذكــار

لا يسعني الا ان أهنئ بهذه المناسبة كل نساء الأرض
وأخص المرأة الشرقية التي نجحت الى حد ما
في الوصول الى أهدافها وتقديم رسالتها في المجتمع .

مبارك نشاطها هذا ومبارك عيدها ..وتهنئة من القلب للمرأة أما وزوجة وشقيقة وابنة وزميلة وحبيبة.

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