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فن

مفيش تجديد وكبر ومطرب شعبى.. فنانين هاجموا الهضبة عمرو دياب

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:29 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق حمدى

رغم مشواره الفني الذي تجاوز الثلاثين عامًا وجلوسه على قمة الغناء في مصر، لكن هذا لم يمنع من تعرض النجم عمرو دياب لبعض الهجوم والانتقادات من فنانين بمصر والوطن العربي 


و نرصد لكم فى هذا التقرير ابرز الفنانين الذين هاجموا عمرو دياب ..


ذكى فطين عبد الوهاب 

هاجم الفنان ذكى فطين عبد الوهاب  الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

قال زكي فطين، :"أنا عارف إن فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على أغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بال "هضبه" .. بمناسبه ايه".

وتابع :"أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هى هى من ٢٠ سنة .. ده إفلاس فني مابعده إفلاس .. أغانى ال "مهرجانات" فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر


حلمى بكر 

هاجم الملحن حلمى بكر الفنان عمرو دياب من خلال أحد البرمج التليفزيونية قائلا "إن عمرو لديه ذكاء خارق يفوق أغنياته، وصنفه بأنه "مغني شعبي" تخطى صوته حدود بلده، وليس مطربا" وما زال يعتقد أنه رقم واحد في الوطن العربي وأنه خارج المنافسة وهذا غير صحيح .


شيرين عبد الوهاب 

هاجمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الهضبة عمرو دياب  في حفلة زفاف كندة علوش وعمرو يوسف وقالت: "كبر وراحت عليه"


إيمان البحر درويش 

و قال الفنان إيمان البحر درويش من خلال إحدى البرامج التليفزيونية عندما سؤال اذا كان الفنان عمرو دياب يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربى أجاب " عمرو دياب يحتل المرتبة الأول من ناحية الأجر لكن قيمة البنى أدم من وجهة نظرى إن المغنى بما يقول من كلمات و معانى و مواضيع .





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