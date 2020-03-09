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حوادث

افرحى يا أم الشهيد .. محطات فى حادث قطار محطة مصر من الانفجار حتى سجن المتهمين

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:00 م
قطار محطة مصر
قطار محطة مصر
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محمد العيسوى
استيقظ الشعب المصرى فى الـ 27 فبراير من العام الماضي على كارثة بما تحمله الكلمة من معنى.. صراخ وعويل ونيران التهمت رصيف 6 بمحطة مصر إثر اصطدام جرار القطار رقم  2302 بالحاجز الخرسانى للمحطة مما أدى الى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.


فى السطور التالية يرصد"صدى البلد" محطات القضية من البداية وحتى الحكم على المتهمين بالسجن.


1- فى الـ 27 من شهر فبراير من العام الماضى اصطدم جرار قطار بالحاجز الخرساني بنهاية رصيف بمحطة مصر.
2- انتقل رجال الامن والحماية المدنية والاسعاف والنيابة الى موقع الحادث.
3-  تقدم وزير النقل هشام عرفات باستقالتة على خلفية الحادث وقبلت من قبل مجلس الوزراء .  
4 - النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في الواقعة.
5- التحقيقات: سائق الجرار قام بالعبث فى المعدات مما ادى لتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار. 
6- قيام السائقين عمدًا بتعطيل جهاز - ATC - وهو الجهاز الذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة.
7- قيام قائدي القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية في بعض أجهزته.
8 - فى يوم الحادث تغيب العاملين عن الاماكن المعنيين بها واعتمادهم على زملائهم وتغطية غيابهم عن العمل.
9 -إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة في متابعة استخدام إبرة السقوط التي تمنع دخول القطار إلى المحطة.
10-اللجنة الفنية: عمال المناورة وملاحظو الحوش والسائقون سبب الحادث .
10-النائب العام يحيل المتهمين الى محكمة الجنايات.
11- معاقبة 14 متهما في حادث القطار الذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 بالسجن ما بين 3 و15 عاما.

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