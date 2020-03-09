AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات خط عربي ومجلات حائط

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
اعلنت اللجنة الثقافية و الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠  بالجامعة.

وأوضح اتحاد الطلاب، في بيان، الاثنين، أن هذه المسابقات تشمل "مسابقة في صحف الحائط، الخط العربي، المجلات المجلات المطبوعة".

وذكر اتحاد الطلاب أن هذه المسابقات تأتي للترفيه عن الطلاب خلال الفصل الدراسي، وتثقيف للطلاب وتنمية مهاراتهم الثقافية والفنية وتوسيعًا لفكر الطالب.

وشروط مسابقة المجلات المطبوعة:

١- ان تكون المجلة  معاصرة للاحداث الحالية
 
٢-لكل كلية بالجامعة الحق بالاشتراك بمجلة واحدة 

٣- ان لا يقل عدد المحررين بالمجلة عن ٤ طلاب و لا يزيد عن ٦  

٤- مقاس المجلة ٢٠*٢٥ وعدد صفحاتها كا ببن ١٠-٢٠ صفحة

٥- ان يلغب عليها الطابع العلمى 

٦- يراعى التنسيق وحسن التعبير 

وشروط مستبقة صحف الحائط 

١- ان تتحدث عن اخبار تخص الكلية 

٢- ان لا يزيد عدد المحررين بها عن ٤ 

٣- ان لا يزيد عدد الصحف عن ٥
اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات خط عربي ومجلات حائط
اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات خط عربي ومجلات حائط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب حلوان تطلق مبادرة نادي الحوار بهدف تثقيف الطلاب

طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية

جامعة حلوان فى اسبوع.. مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية... دورات للعزف والغناء..حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

أبرزها الجوالة والمسابقات الرياضية.. جهود مكثفة بالجامعات لدعم الأنشطة الطلابية

تعرف على الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس خلال «الترم الثاني »

طب حلوان تطلق مسابقة اعرف الدنيا حواليك.. وتستعد لمهرجان عيشها ببساطة

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

داخل القبر.. المشهد الأخير لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

أنت راجع ليه.. منشور مثير لـ ياسمين عبد العزيز عن الزوج السابق

خليكو فى سنى باللياقة والشكل ده.. تعليق نارى من نادية الجندى على منتقديها

الإمارات تكتشف 14 إصابة جديدة بـ كورونا من مختلف الجنسيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد