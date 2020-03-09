اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات خط عربي ومجلات حائط

اعلنت اللجنة الثقافية و الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالجامعة.





وأوضح اتحاد الطلاب، في بيان، الاثنين، أن هذه المسابقات تشمل "مسابقة في صحف الحائط، الخط العربي، المجلات المجلات المطبوعة".





وذكر اتحاد الطلاب أن هذه المسابقات تأتي للترفيه عن الطلاب خلال الفصل الدراسي، وتثقيف للطلاب وتنمية مهاراتهم الثقافية والفنية وتوسيعًا لفكر الطالب.





وشروط مسابقة المجلات المطبوعة:





١- ان تكون المجلة معاصرة للاحداث الحالية

٢-لكل كلية بالجامعة الحق بالاشتراك بمجلة واحدة





٣- ان لا يقل عدد المحررين بالمجلة عن ٤ طلاب و لا يزيد عن ٦





٤- مقاس المجلة ٢٠*٢٥ وعدد صفحاتها كا ببن ١٠-٢٠ صفحة





٥- ان يلغب عليها الطابع العلمى





٦- يراعى التنسيق وحسن التعبير





وشروط مستبقة صحف الحائط





١- ان تتحدث عن اخبار تخص الكلية





٢- ان لا يزيد عدد المحررين بها عن ٤



