نائب مدير مطار الغردقة: بعض السائحين يرفضون العودة ويتم متابعتهم 14 يوما.. فيديو

قال اللواء طيار أسامة العباسي، نائب مدير مطار الغردقة الدولي، إننا ندفع بكروت صحية للطائرات يقوم الراكب بملئها على الطائرة توفيرًا للوقت وتسهيلًا للإجراءات، وهذا الكارت عبارة عن صفحتين، تتضمن الأسئلة عن ارتفاع درجة الحرارة ووجود إسهال وقيء وصداع وأرق وارتخاء في العضلات وغيره من أعراض الإصابة بكورونا.

وتابع اللواء طيار اسامة العباسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هذا الكارت يتم تسليمه للحجر الصحي، ويتم تسجيله على الموقع الرسمي للقادمين من الخارج للطب الوقائي، لمتابعة الراكب في محل إقامته لمدة 14 يوما.





واضاف ان اذا كان الراكب مصر قادم من الخارج، يتم متابعة من الموقع الرسمي لوزارة الصحة للقادمين من الخارج؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه.





وأشار إلى أن هناك 99 رحلة لمصر اليوم بيهم 18 ألف راكب، لافتًا إلى أن توافد السياح على مصر رغم انتشار فيروس كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والاهتمام الكبير من المسئولين، مشددًا على أنه هناك تطهير وتعقيم للمطار يتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة.





وأوضح نائب مدير مطار الغردقة الدولي، أن بعض السائحين يرفضوا العودة لبلادهم وجميع القادمين من الغرب يتم متابعتهم لمدة 14 يوما، مطمئنا المصريين بأنه لا شيء يدعو للقلق.