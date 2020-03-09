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محافظات

دراسة عمل للمصانع المتعثرة.. محافظ الفيوم يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين وبحث آليات حلها، ودراسة عمل المصانع المتعثرة وتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندسة هناء عوض مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والبيئة، وجهاز شئون البيئة، والتنمية الصناعية، والشئون القانونية والمستشار الاقتصادي بالمحافظة، والجهات ذات الصلة وأعضاء جمعية المستثمرين .

وتناول الاجتماع، مناقشة عددًا من المشكلات التي تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتطوير مدخل المنطقة، ودراسة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذريًا للارتقاء بالمنطقة.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبًا كافة الجهات المعنية بضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتًا الي أهمية التوسع في مجالات الاستثمار مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثرة في إطار من القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين، مع المتابعة المستمرة للمصانع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

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وفيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعي وعمل اللجنة الفنية، وجه المحافظ، مدير جهاز شئون البيئة، بإعداد بيان متكامل خاص بكافة الأعمال التى وصلت إليها اللجنة التى قامت بالمرور على المصانع، يُعرض عليه لمراجعته واتحاذ الإجراء المناسب، وقرر المحافظ، إعادة تشكيل اللجنة بإضافة عضو من جمعية المستثمرين، للمرور على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة والصرف الصناعي لكل مصنع، وإعداد بيان بمخلفات الصرف التى لها تأثير سلبي على البيئة وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكدًا على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي للوصول لنتائج إيجابية، للمشاركة في اعادة إحياء بحيرة قارون من جديد، كونها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة ومصدرًا من مصادر الدخل للكثير من أبناء الفيوم.

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة فنية تقوم بالمرور على كافة المصانع لتحديد احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية الفعلية اللازمة للتشغيل، حتى يتسنى التوسع في فتح مصانع جديدة وتشغيل أكبر عدد من المستثمرين.

وشدد "الأنصاري" على تطوير مدخل المنطقة الصناعية من خلال بدائل هندسية بأقل التكلفة، وفى هذا الصدد كلف مسئولي الإسكان بتكليف أحد المهندسين لإعداد تصور متكامل خاص بتطوير مدخل المنطقة الصناعية أمام مركز خدمات المستثمرين، وحصر أماكن الخدمات الموجودة بالمنطقة، مؤكدًا على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر.

ووجه محافظ الفيوم، بحصر المصانع التى يعاني أصحابها من مشكلات خاصة برخص التشغيل، وحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، لطرحها خلال اجتماع موسع سيتم عقده مع المستثمرين خلال الأيام القادمة، لبحث الحلول الجذرية المناسبة لهذه المشكلات.

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