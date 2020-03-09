أخبار التوك شو.. وزير الآثار: حركة السياحة منتظمة.. الحجر الصحى: الإجراءات الاحترازية ضرورية .. والدة الشهيد ضياء فتحي تحكي آخر لحظة قبل استشهاده

قالت نجاة سيد جبر، والدة الشهيد ضياء فتحي، إن الشهيد ضياء فتحي كان يتمنى منذ الصغر أن يكون واحد من قوات الشرطة المصرية وتخرج من كلية الشرطة عام 2005، وعمل في البداية بقوات أمن سيناء.





وتابعت نجاة سيد جبر، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أول اصابة للشهيد ضياء كانت في كتفه في عام 2008، ثم انتقل إلى الحماية المدنية.