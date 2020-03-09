أخبار التوك شو.. وزير الآثار: حركة السياحة منتظمة.. الحجر الصحى: الإجراءات الاحترازية ضرورية .. والدة الشهيد ضياء فتحي تحكي آخر لحظة قبل استشهاده
الإثنين 09/مارس/2020 - 03:33 م
اخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الاثنين مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
قال الدكتور سامح محمود مدير الحجر الصحى
فى شرم الشيخ ، إنه يتم التعامل مع الزوار منذ وصولهم إلى مطار ارض المهبط من خلال عمل عملية تعقيم للشنط.
وأضاف الدكتور سامح محمود، خلال حواره ببرنامج غرفة الأخبار المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أنه يتم نزول الركاب أو الزائرين لصالة الوصول الدولى وتوزيع كروت الصحة العامة بها جميع بيانات الراكب بالتفصيل.
قالت نجاة سيد جبر، والدة الشهيد ضياء فتحي، إن الشهيد ضياء فتحي كان يتمنى منذ الصغر أن يكون واحد من قوات الشرطة المصرية وتخرج من كلية الشرطة عام 2005، وعمل في البداية بقوات أمن سيناء.
وتابعت نجاة سيد جبر، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أول اصابة للشهيد ضياء كانت في كتفه في عام 2008، ثم انتقل إلى الحماية المدنية.
قال اللواء خالد عبد السلام، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إنه تم رفع درجة استعداد الحجر الصحي بالمطار فور الإعلان عن فيروس كورونا للدرجة القصوى، فضلا عن زيادة عدد الأطقم الطبية في المطار بدرجة عالية لتوقيع الكشف الطبي على كل القادمين بالمطار من الدول التي ظهر بها المرض وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
وأشار مدير مطار شرم الشيخ الدولي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، إلى أنه يتم توزيع بطاقات المتابعة الصحية للمواطنين فور وصولهم للمطار، ويتم الكشف عليهم بالأشعة الفوق حمراء.
أعلنت الشرطة السودانية، عن أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هدفها جر البلاد الى الفوضى، وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل.
وأعلنت وسائل الإعلام السودانية، أنه تم استهداف سيارتين منهما سيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمحاولة اغتياله.
أكد الدكتور خالد العناني، وزير
السياحة والاثار، أن هناك زائرين لمصر من جميع أنحاء العالم، ومعدلات الزيارة لمعبد الكرنك خلال هذا الوقت أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.
وقال " العناني " خلال حوار خاص ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر أن حركة السياحة منتظمة وادعو لعدم الانسياق وراء الشائعات الأعداء .
قال محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشئون التركية، إن المشهد الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان والوفد المرافق له في روسيا، لا ينفصل عن الواقع الذي يؤكد على ان أردوغان لم يعد له وجود دولي، وجميع الدول باتت تنبذ هذا الشخص ويعاملون بأسوء الطرق والأساليب.
وتابع الديهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أردوغان ليس مؤهل لقيادة تركيا، منوها بأنه ليست المرة الأولى التي يعامل فيها أردوغان بهذه الطريقة، حيث كثيرا ما أدار بعض القادة الغربيين ظهورهم له.