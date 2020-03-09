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أخبار العالم

مصابو كورونا في إيران.. أوضاع يرثى لها.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:03 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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قسم الخارجي

قال مساعد قسم العلاج بجامعة کلستان للعلوم الطبية، سراج الدين عارف نيا، في تصريحات أدلى بها لموقع "إيران إنترنشيونال" الإيراني إن "أسرَّة المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الجهاز التنفسي الحاد كورونا بمحافظة کلستان امتلأت، ولم تعد تسع المرضى الجدد".

وكشف عارف نيا، الأوضاع الحرجة داخل المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين بفيروس "كورونا المستجد"، في محافظة کلستان شمالي إيران.

وأضاف: "لقد تم إعداد فندق الرياضة في محافظة کلستان بسعة 200 سرير لإيواء المرضى الذين تعافوا ولكنهم لا يزالون بحاجة للحجر الصحي".

ودعا إلى ضرورة "أن تكون لدينا المرافق اللازمة، لأداء واجباتنا، الآن حجم الترقيد أعلى بكثير من حجم التسريح".

وحث المواطنين على "الامتناع عن المراجعة غير الضرورية للمستشفيات"، مضيفًا: "إذا كانت لديهم أعراض شديدة فليراجعوا المستشفيات، وفي أثناء وجودهم بالمستشفى يجب أن يتعاملوا بصبر أکثر".

وكشف تفشي فيروس كورونا في إيران، التي تعد إحدى النقاط الرئيسية لانتشار الوباء، عن حجم النقص بالمعدات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

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