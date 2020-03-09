اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات بالخط العربى وصحف الحائط

أعلنت اللجنة الثقافية و الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالجامعة .
و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تشمل " مسابقة فى صحف الحائط ، الخط العربى ، المجلات المجلات المطبوعة " .
و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تٱتى للترفيه عن الطلاب خلال الفصل الدراسى و تثقيف للطلاب و تنمية مهاراتهم الثقافية و الفنية و توسيعا لفكر الطالب .
و شروط مسابقة المجلات المطبوعة:
١- ان تكون المجلة معاصرة للاحداث الحالية
٢-لكل كلية بالجامعة الحق بالاشتراك بمجلة واحدة
٣- ان لا يقل عدد المحررين بالمجلة عن ٤ طلاب و لا يزيد على ٦
٤- مقاس المجلة ٢٠*٢٥ وعدد صفحاتها كا ببن ١٠-٢٠ صفحة
٥- ان يلغب عليها الطابع العلمى
٦- يراعى التنسيق و حسن التعبير
وشروط مسابقة صحف الحائط:
١- ان تتحدث عن اخبار تخص الكلية
٢- ان لا يزيد عدد المحررين بها على ٤
٣- ان لا يزيد عدد الصحف على ٥