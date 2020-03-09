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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات بالخط العربى وصحف الحائط

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أعلنت اللجنة الثقافية و الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠  بالجامعة . 

و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تشمل " مسابقة فى صحف الحائط ، الخط العربى ، المجلات المجلات المطبوعة " . 

و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تٱتى للترفيه عن الطلاب خلال الفصل الدراسى و تثقيف للطلاب و تنمية مهاراتهم الثقافية و الفنية و توسيعا لفكر الطالب . 

و شروط مسابقة المجلات المطبوعة:

١- ان تكون المجلة  معاصرة للاحداث الحالية
 
٢-لكل كلية بالجامعة الحق بالاشتراك بمجلة واحدة 

٣- ان لا يقل عدد المحررين بالمجلة عن ٤ طلاب و لا يزيد على ٦  

٤- مقاس المجلة ٢٠*٢٥ وعدد صفحاتها كا ببن ١٠-٢٠ صفحة

٥- ان يلغب عليها الطابع العلمى 

٦- يراعى التنسيق و حسن التعبير 

وشروط مسابقة صحف الحائط: 

١- ان تتحدث عن اخبار تخص الكلية 

٢- ان لا يزيد عدد المحررين بها على ٤ 

٣- ان لا يزيد عدد الصحف على ٥
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