اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن مسابقات بالخط العربى وصحف الحائط

أعلنت اللجنة الثقافية و الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان عدة مسابقات ثقافية ضمن فاعليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالجامعة .





و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تشمل " مسابقة فى صحف الحائط ، الخط العربى ، المجلات المجلات المطبوعة " .





و اوضح اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تٱتى للترفيه عن الطلاب خلال الفصل الدراسى و تثقيف للطلاب و تنمية مهاراتهم الثقافية و الفنية و توسيعا لفكر الطالب .





و شروط مسابقة المجلات المطبوعة:





١- ان تكون المجلة معاصرة للاحداث الحالية

٢-لكل كلية بالجامعة الحق بالاشتراك بمجلة واحدة





٣- ان لا يقل عدد المحررين بالمجلة عن ٤ طلاب و لا يزيد على ٦





٤- مقاس المجلة ٢٠*٢٥ وعدد صفحاتها كا ببن ١٠-٢٠ صفحة





٥- ان يلغب عليها الطابع العلمى





٦- يراعى التنسيق و حسن التعبير





وشروط مسابقة صحف الحائط:





١- ان تتحدث عن اخبار تخص الكلية





٢- ان لا يزيد عدد المحررين بها على ٤



