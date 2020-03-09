عبدالعال لوزير الإسكان: كيف تبنى المبانى المخالفة في 24 ساعة فقط؟

وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تساؤلا لوزير الإسكان ، حول سرعة بناء الوحدات السكنية المخالفة، قائلا:" إزاى المبنى المخالف بيتنى فى 24 ساعة".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون النباء، الذى انتهت لجنة الإسكان من مناقشته.





وعقب الوزير على سؤال رئيس البرلمان، قائلا: "بيتبنى بالفساد"، لافتا إلى أن أسرع معدل بناء فى مصر يتم فى العاصمة الإدارية، من خلال شركة عالمية عملاقة فى مجال العقارات، حيث يتم إنشاء سقف خرسانى كل 5 أيام.





وكرر رئيس المجلس سؤاله مرة آخرى كيف يتم بناء تلك المخالفات فى يوم واحد، فعقب الوزير مؤكدا أنه لا يوجد مبنى لا يتم بناؤه إلا بوجود جاهل أوفاسد.



