بعد محاولة الاغتيال.. رئيس الوزراء الإثيوبي يطمئن على صحة حمدوك

أدانت الحكومة الإثيوبية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "الحدث".





ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام السودانية، كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول مسؤول أجنبي أجرى اتصالا هاتفياً اطمأن خلاله على نظيره السوداني عبدالله حمدوك.





وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعرض، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة، خلال سير موكبه إلى جانب كوبري شمال شرق العاصمة الخرطوم.





ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام السودانية، نقل حمدوك على الفور إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مجلس الوزراء السوداني قوله إن كل لقاءات حمدوك المجدولة تم إلغاؤها اليوم.





وأشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك، فيما ذكر وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، أن موكب رئيس الوزراء السوداني تعرض لإطلاق نار أيضًا.





وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتعامل بحزم مع كل المحاولات الإرهابية في البلاد، مؤكدا أن الثورة باقية ولن تتعرقل.





وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" طمأن فيها الشعب عليه، مؤكدًا أنه بخير وصحة تامة.





وأوضح أن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها، وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".