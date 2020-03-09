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ديني

سيدة قالت لزوجها أنت محرم علي .. وأمين الفتوى يجيب

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:03 م
سيدة لزوجها أنت محرم
سيدة لزوجها أنت محرم علي
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء  سؤال من سيدة تقول" إنها قالت لزوجها أنت محرم علي.. ما حكم الشرع في ذلك.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لايقع لأن التحريم يكون من الزوج وليس الزوجة وعليك الاستغفار و أن تطعمي 10 مساكين للفقراء.

حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي.. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَ كظهر أمي، وقوله: تحرمي علي كحرمة أمي وأختي.
وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ؟ أن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كلمة من صريح الظهار، موضحًا أن الظهار يعني أن يحرم الرجل معاشرة زوجته مع بقائها في ذمته.

وأضاف أن الرجل إذا قال تلك الكلمة وهو مدرك قاصد لما يقول في حالة من الأهلية الكاملة؛ فحينها تجب عليه كفارة الظهار، لافتًا إلى أن قول الرجل: تحرمي علي كحرمة أمي وأختي؛ هي كلمة كنائية تحتمل الظهار والطلاق وكذلك يحتمل أنه لا يعرف معناها بل يقول كلامًا يعبر به عن غضبه.

وأفاد مدير إدارة الفتوى المكتوبة بأن هذه الكلمات التي يتلفظ بها الزوج تدرج تحت قول الله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ(2)» المجادلة، مستشهدًا بالآية على أن التلفظ بها غير جائز.

ولفت إلى أن ألفاظ الظهار والطلاق الكنائية، يرجع فيها إلى حالة الرجل وإلى اللفظ الذي نطق به لكي يحقق المفتي المناط أي إنزال الحكم المناسب على الواقع الذي يناسبه.
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