AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادين نجيم تعتزل الفن قريبا.. لهذا السبب

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

 كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن نيتها اعتزال الفن قريبا، بسبب رغبتها في رعاية طفلها بعيدا عن الأضواء.


وقالت نادين في تصريحات تلفزيونية: ”بنسبة 90% لن أتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، أريد رعاية ابني، والشهرة أصابتني بالملل“.


وأضافت: ”مسألة تركي الفن تراودني بشكل يومي، أريد قضاء أكبر وقت ممكن مع أبنائي، لأنني أشعر بسلام وطمأنينة معهم“.


وتابعت: ”هذه الفكرة اقتربت منها كثيرا، وبنسبة كبيرة جدا لن أكون متواجدة في أي عمل فني خلال العام المقبل، أولادي في هذا العمر يحتاجون إلي، وأنا بحاجة لهم أيضًا“.


وأردفت: ”هم السعادة الحقيقية بعيدا عن السلبيات وعن فكرة السخافات التي أسمعها طوال الوقت“.


يذكر أن نادين نجيم أعلنت طلاقها في سبتمبر الماضي، في تغريدة عبر ”تويتر“ قالت فيها: ”القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم في رمضان 2020

في عيد ميلادها تعرف على عمر نادين نجيم الحقيقي

على أنغام بنت الجيران.. نادين نجيم ترقص في عيد ميلادها ..فيديو

بسبب حضن نادين نجيم .. قصي خولي مطلوب على جوجل ..فيديو

جريئة وعلى الموضة .. نادين نجيم بإطلالة رائعة على انستجرام

ترشيحاتنا

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن 1069 شرطيا.. تعرف عليه

الدولار يرتفع في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

عم الطبيب.. هجوم شرس من تامر حسين على زكي فطين عبد الوهاب بسبب عمرو دياب

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية منه.. 10 آلاف جنيه ثمن بلوفر محمد حماقى الممزق فى The Voice Kids

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C