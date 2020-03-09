رسائل مهمة لرئيس النواب: أبناء القوات المسلحة والشرطة يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن.. موقف الزحام أمام معامل الصحة سيئ.. الصحافة لها التقدير والاحترام.. وكلمة «نسوان» مصطلح منبوذ

مجلس النواب يحتفل بيوم الشهيد وقوفا لشهداء الوطن

رئيس البرلمان يطالب الصحة بالقضاء على ازدحام تحاليل كورونا

عبدالعال: لفظ "نسوان" لا يليق بمكانة المرأة المصرية





شهدت الجلسة العامة للبرلمان، عدة رسائل من رئيس المجلس د. علي عبد العال، وذلك لأبناء القوات المسلحة والشرطة بمناسبة يوم الشهيد، وتقديمهم كل ما هو غالٍ ونفيس من أجل الوطن، مع انتقاده لموقف الزحام الذي تم من قبل عدد من المواطنين تجاه معامل وزارة الصحة بسبب تحليل فيروس كورونا، فضلا عن تقديره المستمر لوسائل الإعلام ودورها فى نشر الجهود البرلمانية والنيابية.





الرسالة الأولي من توجيه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التحية "وقوفا" لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس.





وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن أبناء القوات المسلحة والشرطة يقدمون كل غالي ونفيس من أجل هذا الوطن.





الرسالة الثانية فى انتقاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشهد تزاحم المواطنين امام المعامل المركزية لوزارة الصحة امس لإجراء تحاليل فيروس كورونا، وقال ان جميع وسائل الاعلام المحلية و العالمية نقلت مشهد تزاحم المواطنين امام المعامل المركزية لوزارة الصحة ، وهو امر يجعنا نطالب الحكومة ان تقضى على هذا المنظر السيىء، والذى يسيىء لصورة الدولة و هو امر غير مقبول ".





وأضاف: "ان اجراء التحاليل سببه طلب من بعض الدول التى يعمل بها هؤلاء المواطنين و يجب الاقتصاد فى هذا الاجراء و لا يتم عمله الا للاشخاص المطلوب منهم فقط اجرائه ، و اعلم ان هذا طلب من بعض الدول التى ارجوها ان تعيد النظر فى هذا القرار و تعلم بالمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية ".





وتابع " عبد العال ": " وسط هذا المشهد كان عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون الى تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، وارجو من الحكومة ان تنهى هذا المشهد لان هؤلاء من المواطنين الذين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن و ارجو ان تم التعامل معهم بقاعدة آدمية ".





وعلق المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب، قائلا: "تواصلت مع وزيرة الصحة بالامس و تم عمل موقع الكترونى لحجز مواعيد لاجراء التحاليل للمسافرين و الزحام انتهى".و رد " عبد العال " قائلا :" اتنمى ذلك لانه وضع سيىء".





الرسالة الثالثة بشأن كلمة "نسوان" وأنه لفظ طبقا للعادات والتقاليد منبوذ وينصرف إلى شيء آخر ، حيث أوضح رئيس المجلس أن الأعراف والتقاليد تنظر لهذه الكلمة بنظرة أقل عن النظرة التي يجب أن تكون للمرأة.





جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره النائب سعيد طعيمة، في الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضا على ما تناولته بعض المواقع عن لفظ "نسوان" الذي ذكره النائب عصام الصافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان، وهو ما لاقى اعتراض النائبات المشاركات في الاجتماع.





وقال سعيد طعيمة: القرآن ومصدر إعجازه البلاغة ذكر في أكثر من موضع تحدث عن النساء بكلمة "نسوة"، مستشهدا بما جاء في سورة يوسف.





وتابع: الصحافة تركت ما تم في المجلس أمس من اجتماعات وأمسكت بهذه الكلمة فقط.؟





من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، قائلا: الصحافة لها كل التقدير والاحترام، وتسرد ما يتم في اللجان والقاعة، أما سوء تفسير الرأي العام لهذه الكلمة ليس مشكلة الصحافة.





وأوضح عبد العال، أن هذا اللفظ ذكر بطريقة عفوية ولا يجب التركيز عليه.





وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس أزمة بسبب استخدام النائب عصام الصافي لفظ «نسوان» أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.





وتسبب حديث النائب في اعتراض النائبات المشاركات في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، ووبخوه قائلين: «مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. أنت تسببت في أذي لينا نتيجة هذه اللفظ».



