AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادات الوفد يحيون ذكرى 1919 بزيارة ضريح سعد زغلول

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:58 م
قيادات الوفد يحيون
قيادات الوفد يحيون ذكرى ١٩١٩ بزيارة ضريح سعد زغلول
Advertisements
معتز الخصوصى
شارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، اليوم، الإثنين، في إحياء الذكرى 101 لثورة 1919، وتوافد الوفديون وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد باشا زغلول في منطقة وسط البلد. 

وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة". 

وترأس الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وفيصل الجمال، أمين الصندوق، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، والنائب محمد عبده، نائبا رئيس الحزب، وجمال شحاته أمين الصندوق المساعد، ومحمد فؤاد وكاظم فاضل، وأنور بهادر، وعصام الصباحي، السكرتارية العامة المساعدة، والمهندس حسين منصور، ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي وولاء الصبان، مساعدتا رئيس الحزب. 

وحضر النائب الوفدي عبد السلام الشيخ، وشريف عارف رئيس اللجنة النوعية للإعلام، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية للثقافة والفنون، وعضوات اتحاد المرأة الوفدية، وشباب الوفد من مختلف المحافظات. 

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919 التي أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري. 

وأكد الحضور أن حزب الوفد تحت زعامة المستشار بهاء الدين أبو شقة يحرص على السير بنهج زعماء الوفد، وتطبيق مبادئه وثوابته المتمثلة في الديمقراطية والوقوف إلى جوار الشعب المصري خاصة الطبقات الكادحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المكتب التنفيذى بحزب الوفد

الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماعًا اليوم

غلق باب الترشح لانتخابات تنفيذي الوفد.. وأبو شقة: أقف على مسافة واحدة من المرشحين

الإثنين.. شباب الوفد يحتفل بالعيد السنوي لثورة 1919

غدا.. شباب الوفد يحتفل بالعيد السنوي لثورة 1919

اليوم.. شباب الوفد يحتفل بالعيد السنوي لثورة 1919

ترشيحاتنا

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

عم الطبيب.. هجوم شرس من تامر حسين على زكي فطين عبد الوهاب بسبب عمرو دياب

من الحجر الصحي.. فنان شهير يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي.. رقم قياسي مرعب للوداد على أرضه في بطولة إفريقيا

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن 1069 شرطيا.. تعرف عليه

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية منه.. 10 آلاف جنيه ثمن بلوفر محمد حماقى الممزق فى The Voice Kids

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C