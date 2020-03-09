شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

يواجه فريق الرجاء المغربي أزمة عنيفة قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 1 مايو من العام الجارى بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الماضية أمام مازيمبي الكونغولى بربع نهائى البطولة .

وظهر فيديو جديد عبر السوشيال ميديا يكشف دخول لاعبي الرجاء المغربي فى اشتباك بالأيدي مع عدد من جماهير الفريق الكونغولى وهو ما تسبب فى إحداث حالة كبيرة من الارتباك داخل المباراة وزادت الأجواء مشحونة .

ويواجه نجم الرجاء المغربي " إلياس الحداد " خطر الإيقاف الطويل من قبل الكاف بعد أن أظهر الفيديو دخوله فى اشتباكات قوية مع الجماهير واعتدائه على عدد من المشجعين .

ومن المقرر أن يعلن الكاف بشكل رسمي عن عقوباته الخاصة بأحداث مباراة مازيمبي والرجاء المغربي ، ويخشى مسئولو الرجاء تعرض الفريق إلى إيقافات بالغة قبل مواجهة الزمالك المصيرية .