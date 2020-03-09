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حوادث

تكريم مجند أنقذ شخصا حاول الانتحار في النيل بشبرا الخيمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:10 م
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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إبراهيم الهوارى

كرمت مديرية أمن القليوبية، مجندًا بمعسكر قوات الأمن بشبرا الخيمة قفز خلف أحد الأشخاص في نهر النيل وأنقذه من الغرق، بعد أن ألقى بنفسه بقصد الانتحار لمروره بضائقة مالية.


وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى النيل وتبين أن حالته الصحية جيدة وتم تكريمه تقديرًا له.


وكان العميد صمويل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، تلقى إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من جوار المعدية بمياه نهر النيل محاولا الانتحار، وقام مجند معين خدمة تأمين معدية الطفل بدائرة القسم بالقفز خلفه وإنقاذه.


وانتقل على الفور المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتم نقل الشخص للمستشفى، وتبين أنه أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.

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