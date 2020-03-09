سكرتير الهيئة العليا للوفد: ثورة 1919 مثلت حجز الزاوية في تاريخ مصر الحديث

قالت شيماء يوسف شحاتة ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ، إننا نحتفل اليوم الاثنين 9 مارس من عام 2020 ، بذكرى عظيمة هى مئوية ثورة 1919 ، ومرور 101 عام على تأسيس حزب الوفد المصرى ذلك الحزب العريق الذى تولد من رحم ثورة عظيمة غيرت مجرى تاريخ مصر بأكمله هى ثورة 1919.





وأضافت سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد فى بيان صحفى لها ، أن ثورة ١٩١٩ هي الثورة التي مثلت حجز الزاوية في تاريخ مصر الحديث، ونتج عنها اشتعال الثورة الشعبية في كل فئات المجتمع المصري رجالًا ونساءً احتجاجًا بعد اعتقال الزعيم سعد زغلول ورفاقه ونفيهم إلى مالطا، فكانت ثورة 1919 هى الشرارة الحقيقية لتشارك المرأة المصرية من بعدها في جميع النواحي السياسية والاجتماعية.





وقدمت " شحاتة " تحية إجلال وتقدير إلى ثورة عظيمة غيرت تاريخ مصر بأكمله هى ثورة 1919، وإلى كل من شارك فيها، وإلى كل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحريته، وإلى حزب عظيم تأسس من رحم تلك الثورة المجيدة هو حزب الوفد المصري صاحب التاريخ المشرف الذى سطر بحروف من نور فى تاريخ مصر وصاحب الحاضر المتميز والمستقبل المشرق.





كما تقدمت سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، بخالص التحية والتقدير إلى زعماء حزب الوفد العظماء الذين قدموا إنجازات وطنية لمصر سطرت فى التاريخ بحروف من نور وستظل تتحاكى بها الأجيال المتعاقبة، وإلى المرأة المصرية ورائدات الحركة النسائية فى مصر ممن كافحن عبر سنوات طويلة لكى تحصل المرأة المصرية على حقوقها حتى تحققت العديد من المكتسبات التى لولاهن ما كنا نعيش فيها ونتمتع بها الآن وهى تلك المكتسبات الناتجة عن رحلة طويلة من الكفاح والنضال الذى قادته نساء مصريات عظيمات ورائدات فى عصور مختلفة وفى مجالات عديدة. ‬